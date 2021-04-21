Очередные кадровые перестановки в моде: дизайнер Крис Ван Аш покинул бренд Berluti, который возглавлял с 2018 года. Коллекция осень-зима 2021, показанная 8 апреля, станет для него последней.

Представители модного Дома, принадлежащего компании LVMH, заявили, что планируют выстроить новый вектор развития бренда и «примут новый подход к календарю коллекций, выбрав собственный путь для представления своих продуктов, включая совместные проекты и произведения искусства», пишет Buro 24/7.

Решение Berluti попрощаться с Крисом ван Ашем совпало с окончанием контракта с дизайнером. Он заявил, что сейчас завершает некоторые проекты и через несколько недель официально покинет Berluti. «Я взволнован тем, что может быть дальше», – приводи тпортал его слова.

До прихода в Belruti Крис Ван Аш возглавлял мужскую линию Dior. В 2018 году он сменил Хайдера Акермана, который провел в Belruti всего три сезона. В свою очередь, тот сменил на этом посту Алессандро Сартори, которы покинул бренд в 2016 году. Кто теперь займется креативным руководством мужского бренда, пока не сообщается.

Под руководством Ван Аша бренд стал выпускать костюмы с идеальным кроем, рубашки с принтами и обувь с заостренными квадратными носами. Окончательно бельгийский дизайнер покинет бренд через несколько недель, после завершения работы над несколькими проектами, отмечает The Blueprint.

«Чтобы сохранить нашу приверженность мастерству и инновациям, мы решили позволить Berluti руководить собственным ритмом и дать свободу своему графику презентаций», – приводит InStyle слова генерального директора Berluti Антуана Арно.