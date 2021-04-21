В Музее Москвы состоялся показ коллекции Ruban осень-зима 2021/22. Дизайнерский дуэт Юлии и Алисы Рубан представил на подиуме две линии: Demi Couture и Prêt-à-Porter. Первой был посвящен урбанистическому стилю с интересными конструкциями, отделкой, неожиданными деталями и трансформируемостью: как оммаж архитектурному крою на подиуме появились куртки-трансформеры, футболки с акцентированными плечами, мини-юбки и перевернутые фраки. Во второй были представлены вечерние образы с обилием шелка, меха, перьев, мережки и кружева, пишет Buro 24/7.

С одной стороны, перед дизайнерами стояла задача предложить практичную одежду, которая преследует конкретные цели. А с другой – международный локдаун спровоцировал острое желание наряжаться в нарочито женственные и сложные образы.

Самым трогательным моментом показа стало появление на нем дочери Алисы Рубан – Петры Иванны. Она открыла шоу в знаковом костюме Ruban, созданном мастерами ателье марки в миниатюре специально для нее.

Также в рамках шоу бренд представил совместный проект со скандинавским производителем премиальной кухонной и стиральной техники Asko. Предметом коллаборации стала домашняя станция по уходу за одеждой с авторскими принтами, которые повторяют флористическую тему новой коллекции сестер. Очертания цветов магнолии, нарисованные в технике линейной графики на черной основе, полностью покрывает все элементы станции: стиральную, сушильную машины и сушильный шкаф, рассказывает L’Officiel.

Старт продаж линии Prêt-à-Porter начался сразу после презентации в интернет-магазине и на площадках ключевых партнеров бренда в соответствии с принципом «see now – buy now», отмечает Cosmo.ru. Коллекция уже доступна на сайте rubancouture.com.