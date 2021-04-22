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Beethoven by Digital Orchestra – фильм-размышление о музыке Людвига ван Бетховена, в него включены: записи девяти симфоний в Петербурге и Берлине, хореографические и сценические эксперименты, снятые в Москве, современные стихи, которым ещё предстоит проверка временем и вечная музыка.

2020-ый останется в наших сердцах годом растерянности и потерь. В год 250-летия Людвига ван Бетховена, локдауна и новой реальности российский дирижёр Михаил Голиков запустил амбициозный проект, собрав лучших музыкантов современности из Москвы, Петербурга и Берлина. Digital Orchesta by Golikov – это не музыкальный коллектив в привычном понимании, а сообщество единомышленников, к которому подключались участники, чтобы совместно переосмыслять музыку, экспериментировать, осваивать новые локации и форматы сотворчества. Первым проектом Digital Orchesta стали записи всех девяти симфоний Бетховена в необычных локациях Санкт-Петербурга: Российский этнографический музей, Петропавловская крепость, Анненкирхе, Музей Street-Art, трамвайное депо, Витебский вокзал, небоскрёб «Лахта-центр».

В съёмках приняли участие ведущие музыканты Большого, Мариинского и Михайловского театров, Симфонического оркестра Ленинградской области, музыканты Российского национального оркестра, Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Национального филармонического оркестра России, Международного симфонического оркестра «Таврический», а также солисты из Москвы и Санкт-Петербурга, знаменитая российская скрипачка Елена Ревич, многократный лауреат международных конкурсов Александр Рамм, солист Гамбургской государственной оперы Владимир Байков, китайская скрипачка Чжен Мин Мин, а также многие другие.

Девятая симфония преодолела закрытые границы и объединила российских музыкантов с немецкими – солисты и артисты ведущих хоров Берлина (Rundfunkchor Berlin, RIAS Kammerchor Berlin) исполнили гимн-призыв к человечеству «Обнимитесь миллионы».

Премьерный фильм Beethoven by Digital Orchestra – это продолжение рефлексии на музыку Бетховена современных поэтов, хореографа Владимира Варнавы, актёров Школы-студии МХАТ. В Digital Orchestra говорят, что создали этот фильм, построенный на синтезе искусств, сплетении эпох - звуков прошлого, слов настоящего и движений будущего. Он адресован тем, кто ищет ответы на вечные вопросы бытия. Ведь «там, где кончаются слова, начинается Музыка».

29 апреля сообщество музыкантов, художников, поэтов и актёров ждёт первых зрителей на закрытом премьерном показе фильма в Центральном Доме кино в 18:30. Начало показа в 19:30. Встречать гостей, конечно, будут музыкой, которую исполнят солисты Digital Orchesta by Golikov. Специальные гости: маэстро Михаил Голиков, хореограф Владимир Варнава, актёры и музыканты, создавшие фильм.