21 апреля во флагманском бутике Burberry на Риджент-стрит в Лондоне прошел digital-показ женской коллекции бренда осень-зима 2021/2022. Она получила название «Женственность» – таким образом креативный директор модного Дома Рикардо Тиши решил показать красоту женщин. «Это празднование их несравненной силы»‎, – пояснил дизайнер в Instagram-аккаунте Burberry.

Как отмечает Instyle, показ должен был пройти еще на прошлой неделе, но внезапная смерть принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, внесла коррективы в модное расписание бренда. Марка под руководством Риккардо Тиши является официальным поставщиком королевского двора Великобритании, поэтому не присоединиться к национальному трауру не могла.

Шоу началось с перфоманса британской художницы Shygirl. В коллекцию вошли золотистые платья, пальто и блузки, шубы из искусственного меха, трикотажные платья-пончо в стиле колор-блок, костюмы, а также кожаные и меховые шапки-ушанки, пишет The Blueprint.

Решительный деконструктивизм прошел красной нитью через все образы: то круглые вырезы на плечах, то ассиметричные рукава, то крупная бахрома на половину юбки. Классическую клетку Burberry можно было найти лишь в одном образе – в других дизайнер геометрично сочетает контрастные лоскуты тканей, отмечает журнал Grazia. Кроме этого, отличительной чертой показа стало обилие золота, которое дизайнер предлагает носить буквально с головы до ног, и меха, использованного даже для изготовления шорт и серег.

В линейке аксессуаров можно отметить тюлевые прозрачные ботильоны, безразмерные пушистые сумки, крупные геометричные кольца из серебра и золота и плоские клатчи из кожи.