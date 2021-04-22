adidas запустил новую кампанию «Impossible Is Nothing» («‎Невозможное возможно»), посвящённую не новой коллекции бренда вещей, а его ключевым ценностям– инклюзивности, устойчивому развитию, надёжности, – показанным сквозь достижения в спорте и творчестве.

Как рассказывает журнал Grazia, в рамках флэшмоба бренд публикует в Instagram фото звездных амбассадоров в необычном формате: на снимках видно только глаза героев, а снизу располагается надпись с их главными девизами по жизни, которые помогли им по-другому взглянуть на мир и достичь высот.

Проект призван объединить людей и расширить границы человеческих возможностей. Героинями кампании в России стали актриса Ирина Горбачева, певица Манижа, журналист и блогер Татьяна Мингалимова, мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева, певица Сюзанна, баскетболистка Анастасия Олаири Косу, журналист Мария Командная, продюсер Карина Чистякова и танцовщица Жемал Курбанова (Jemmy Real), пишет Buro 24/7.

Помимо этого, в рамках проекта adidas представил около двадцати коротких роликов с кадрами из личных архивов певицы Бейонсе, баскетболистки Ннеки Огвумике и других представителей бренда.

«Мы убеждены в том, что каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом, а спортивная среда – отражать интересы каждого. Команда adidas проанализировала потребности женщин по всему миру, вступив в открытый и честный диалог с представительницами различных сообществ. Это особенно значимо для слабо репрезентированных меньшинств: многие из них не узнают себя в спортивных кампаниях и не могут найти одежду, отвечающую их особым нуждам», – приводит Sostav.ru слова Эйми Араны, генерального директора adidas Global Training.