Смелые, яркие и дерзкие fashion- решения! Ослепительной красоты модели! Модная публика, вспышки фотокамер, приятная суета светского раута и полезные знакомства... 21 апреля 2021 года в Москве отгремел гала-показ от Международного конкурса молодых модельеров (МКММ) «С обратной стороны Луны».

450 моделей из разных уголков России, девушки с обложек глянцевых журналов, более 30 молодых дизайнеров собрались на площадке «Известия hall» в центре столицы, чтобы удивить модников и модниц, а также всех причастных к fashion-миру креативом, мастерством и буйством фантазии.

В то время, как многие fashion-мероприятия нырнули в онлайн в период пандемии, да так и не вынырнули, Международный конкурс молодых модельеров (МКММ) решил подарить всем ценителям современной моды праздник наяву, встречу с реальной красотой и невероятно артистичное пространство для непосредственного общения.

Гостей ждали три блока показов: конкурсная программа, детские дефиле, гала-показ «девушек с обложек» журнала «Модный дом» в коллекциях дизайнеров МКММ.

Свои работы представили следующие бренды и дизайнеры: Ar’Iva, LOLLYPIE, Надежда Абзаева, Анастасия Чернышова, Salozare, Brandaz, NM brand, Ольга Захматова, Инна Гриор, Ольга Архипова, Мария Конина, NURBAN, Татьяна Jodygreen, INNIKI_FASHION, Надежда Дунаева, Женя Тропина, Horis brand, Елена Горюшкова, Русская Богема, Ольга Бондарева, Ксения Свиридова, Нина Лапшова, Дарья Великая, Ольга Перфилова, Кожа и Кости, Мария Доброва, Юлия Крылова, First Fashion Uvarova, Яна Амазон, FETTER & STAVIER, Estco Family, Яна Амазон и др.

Мероприятие посетили многие СМИ, в том числе телеканалы World Fashion Channel, "Пятница", 5 канал, журнал Fashion Collection и др.

29 апреля - на территории дизайн-завода «Флакон» в рамках весеннего сезона Международного конкурса молодых модельеров - пройдет Деловая программа и лекции от спикеров и партнеров МКММ. Вход – свободный. Начало в 18:00

Генеральный продюсер МКММ - Екатерина Матвеева.

Партнеры мероприятия:

Social Stars - Продюсерский центр по развитию блогеров и брендов в Инстаграм, ТикТок, Ютуб; Русская медиакомпания; North Star Media; Authentica; косметика Lefame; имидж-лаборатория Persona; L.A. Girl; Дизайн-завод «Флакон», Продюсерский центр «ГРАНИ», SVOI промо. Официальный билетный партнер - Ticketscloud

Фотограф - Герман Шевелев

