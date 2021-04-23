С 15 по 18 апреля прошли показы нового формата в рамках Недели Моды в Москве — «Неделя Моды в Москве. Дети». Мероприятие прошло на новой площадке — на территории первого в России и крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений «Остров Мечты».

Это событие - возможность для дизайнеров, которые работают в индустрии детской моды, ярко и масштабно показать широкой аудитории свою самую последнюю коллекцию и выйти на новый уровень узнаваемости.

В первый день свои детские коллекции представили бренды КУДРЯШКА СО, YANA MISHURA, BIRD, ЕЛЕНА БАНТИКОВА, KLIMKOVA KIDS и СВЕТЛАНА АНОХИНА. В показах дизайнеров приняло огромное количество самых красивых юных моделей. А среди гостей мероприятия присутствовало множество звезд, редакторов ведущих СМИ и инфлюенсеров. Всего за неделю прошло более 30 показов