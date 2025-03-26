Настало время заводить моторы! 25 марта в Москве состоялась светская премьера экшен-драмы «Жига. На полной скорости» – истории молодых героев, которые оказываются в центре самого настоящего приключения, благодаря старой доброй «жиге» из забытого гаража. В кино с 27 марта! Картину выпускает кинопрокатная компания «Каро Премьер».

Фильм зрителям представили режиссер Наталия Калёнова, продюсер Алексей Рязанцев, актеры Сергей Шакуров, Ярослав Могильников, Андрей Соколов, Валентин Анциферов, Вероника Журавлева, Вероника Левенец, Лидия Емельяненко, а также артист и блогер ERSHOV и блогер Екатерина Новикова, принявшие участие в фильме.

Почувствовать скорость и адреналин, разделить историю о долге, семье и настоящей любви пришли: Карина Александрова, Александра Черкасова, Армен Ананикян, Анна Ещенко, Эвелина Бледанс, Лада Дэнс, Екатерина Темнова, Саша Бунякина, Степан Емельянов, Ефим Петрунин, Светлана Журова, Эдита Шаумян, группа Мохито, Дмитрий Брауэр, Даниил Белых, представители российской спорт-культуры – чемпион российский дрифт-серии Никита Шиков, российский мотогонщик Алексей Наумов и другие.

«Жига. На полной скорости» – это не просто фильм про тачки и скорость, это история, объединяющая поколения. В главных ролях — Валентин Анциферов («Чёрная весна») и Ярослав Могильников («Слово пацана: Кровь на асфальте»). Также в основной актерский состав вошли — Сергей Шакуров («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Экипаж»), Софья Аржаных («Шпион», «Цикады»), Андрей Соколов («Вампиры средней полосы», «Аманат») и Павел Чинарёв («Зверобой», «И снова здравствуйте!»).