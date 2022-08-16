Ювелирный бренд Parure Atelier показал первую лимитированную коллекцию украшений, разработанную в партнерстве с бизнес-леди Снежанной Георгиевой. Капсула была вдохновлена восточной культурой и эпохой ар-деко.

Так, широкие кольца с бриллиантами грушевидной огранки и замбийскими изумрудами — отсылка к головным уборам Востока. А оттенки синего и зеленого напоминают о декорациях балета «Шахерезада» «Русских сезонов» Дягилева в Париже.

В коллекции представлены около тридцати украшений, среди которых серьги, кольца и колье. Их украшают бриллианты, изумруды и сапфиры, а также аметисты, топазы и турмалины параиба. Особое место занимает бирманская шпинель — грозовая, ягодная и пыльно-розовая.

«Мне очень близка философия Parure Atelier, когда создание украшения начинается с выбора драгоценных камней. Именно поэтому мне было интересно сделать коллекцию с этим брендом и привнести в неё свое художественное видение. Наши совместные с Parure Atelier ювелирные произведения во многом отражают мою эстетическую концепцию, в которой актуальная форма соответствует классическому в своей безупречности содержанию», - комментирует Снежанна Георгиева.