Художник и писатель Павел Пепперштейн объединился с брендом «Два мяча» для выпуска капсульной коллекции. Вышедшие в результате коллаборации ретрокеды с космическим сюжетом доступны эксклюзивно в «Универмаге» — магазине для предпринимателей банка «Точка».

Работая над коллаборацией, команда Универмага Точки вдохновилась космической тематикой, которая символизирует постоянное движение и полёт фантазии. А Павел Пепперштейн создал уникальные рисунки для кед. Устремлённый прочь от земного шара корабль на одном из кед олицетворяет несгибаемый дух людей, которые привыкли действовать, а не ждать. Солнечная корона на втором подчёркивает их особую роль в устройстве мира.

«Наша планета представляет собой одно из космических тел. Ее можно даже назвать космическим кораблем, на котором мы все путешествуем в безграничном пространстве. Поэтому обувь — это клапан, позволяющий нам, пассажирам космического корабля, нажимать на нужные точки и существенные кнопки на пульте управления нашей орбитальной станции и ощущать ответные импульсы, проникающие сквозь подошву и достигающие нашего сознания», — считает Павел Пепперштейн.

В СССР «Два мяча» были мечтой прогрессивной молодежи и самыми удобными и модными кедами в стране. В ДНК марки — лозунг «Быстрее, выше, сильнее!» и отсылки к самым любимым видам спорта. Найти такие кеды было сложно — огромный спрос и цена делали «Два мяча» дефицитным и желанным артефактом.