Эксперты Pinterest предложили оттенки и цветовые палитры, которые будут в моде в этом году. Редакторы изучили основные тенденции моды и дизайна в интернете и определили наиболее часто повторяющиеся.

В результате пять оттенков возглавили список. Это «Оранжевая пустыня» (Desert Orange), «Розовый мармелад» (Gummy Pink), «Синяя вода» (Aqua Blue), «Зеленый мох» (Moss Green) и «Коричневый мокко» (Mocha Brown).

Оранжевый был описан Pinterest как «насыщенный, яркий и теплый», а пыльно-розовый был назван удачным в паре с яркими румянами. Оттенок «Синяя вода» напоминает о глубоком синем море, а "Зеленый мох" сочетает темно-оливковый с зеленым лаймом.

Напомним, что в начале декабря 2023 года Институт цвета Pantone объявил основной цвет на 2024 год. Им стал персиковый 13-1023 Peach Fuzz — он же «персиковый пушок».

Фото предоставлены компанией.