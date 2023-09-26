С 12 по 15 сентября 2023 г. в павильонах 33, 55 и 57 ВДНХ прошла 60-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования для текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром».

60-й «Текстильлегпром» предложил решения для всех областей текстильной и легкой промышленности. Экспозиция была представлена крупнейшими компаниями - лидерами отрасли, такими как текстильное объединение «Монолит» (ТМ Mona Liza), ХБК «Шуйские ситцы», торговая марка Kazanov.A., стабильно работающими компаниями среднего и малого бизнеса, новыми, молодыми компаниями, а также стартапами.

Компании из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении, Турции, Китая и других стран представили весь ассортимент тканей и одежды. В общей сложности свою продукцию на ярмарку привезли свыше 320 производителей из 12 регионов России и 9 стран мира.

Экспозиции были представлены рядом салонов, в числе которых Салон одежды, головных уборов и аксессуаров, Салон домашнего текстиля, Салон оборудования Textillegmash, Салон технического текстиля, Салон тканей и фурнитуры. Выставку посетили более 8 500 специалистов отрасли.

В рамках выставки была организована обширная деловая программа, которая формировала профессиональную составляющую ярмарки и включала комплекс различных мероприятий: официальные, профессиональные, образовательные, консультационные. Программа 60-й ярмарки «Текстильлегпром» касалась самых актуальных вопросов отрасли с учетом реального состояния рынка и изменений в стратегиях и тактиках ведения бизнеса.

Центральными мероприятиями деловой программы стали:

пленарное заседание «Бизнес в условиях глобальных вызовов и изменений»,

круглый стол «Что может стать драйвером развития швейной отрасли»

круглый стол «Локальные бренды РФ: вчера, сегодня и завтра»

практический семинар «Единая система продвижения бренда»

бизнес-практикум «Практическое применение искусственного интеллекта»

бизнес-практикум «Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ: экспертиза ТПП»,

бизнес-сессия «Все тонкости маркировки легпрома: что маркируют и будут маркировать в ближайшее время, бесплатные сервисы и др.».

Также важным отраслевым мероприятием деловой программы «Текстильлегпрома» стало заседание наблюдательного совета Российского союза производителей одежды.

В организации и проведении деловой программы 60-й ярмарки «Текстильлегпром» приняли участие Инновационный центр текстильной и лёгкой промышленности» (ИНПЦ ТЛП), Российский союз производителей одежды (РСПО), «Союзэкспертиза» ТПП РФ, «Оператор-ЦРПТ» («Честный знак»), Тинькофф Бизнес, информационное агентство «РИА Мода», консалтинговая компания All about luxe и др.

В числе спикеров: представители Минпромторга, Минэкономразвия РФ, ФНС, ФТС, правительства Москвы, МСП, РЭЦ, РАСПП, Управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при Правительстве РФ, Роскачества, Ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ», корпорации «МСП», Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), РГУ им. А.Н. Косыгина, Государственного университета управления (ГУУ) и другие.

В деловой программе приняли участие руководители крупнейших швейных предприятий: Псковской швейной фабрики «Славянка», ОАО «Сударь», ООО «Реджина», компании Van Cliff и др.

Большое внимание организаторы ярмарки уделили мероприятиям практической направленности. Состоялись бизнес-практикумы и мастер-классы Ирины Пищук «Fashion-маркетинг для построения бизнеса всероссийского или международного уровня», Натальи Чиненовой «Как сформировать привлекательную матрицу продаж для оптовых покупателей», Михаила Грубера «Эффективное управление розничным магазином через KPI», Екатерины Елисеевой «Работа с клиентской базой магазина: новые инструменты, наращивание, выбор CRM, использование механизмов на основе UDS», Елены Письменской «Как сделать франшизу выгодным бизнесом: проблемы и требования современного рынка», Галины Кравченко «Маркет-плейсы vs розничные магазины: как планировать ассортимент», Михаила Мамонтова «Тактика и тренды в работе с маркетплейсами».

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина на своем стенде развернул содержательную программу образовательного и прикладного характера: 2 круглых стола - «Навигатор профессионального образования. новые возможности роста вашего бизнеса!» и «Лига индустриальных партнеров университета: этапы создания совместных курсов дополнительного образования и продвижения их на рынок», 9 мастер-классов - «Вторая жизнь старых вещей», «Тайны хорошей посадки одежды», «Красивая одежда – метол наколки», «Конструкции и технологии производства современной текстильной обуви», «Комфортная обувь - здоровье ваших ног», «Плетение как способ декоративного оформления изделий», «Стиль в аксессуарах», «Скетчинг и фешен-иллюстрация», «Крафт - дизайн. ручное ткачество». Также состоялась презентация образовательного маркетплейса университета Косыгина «Тактика и тренды в работе с маркетплейсами».

«Уже 30 лет «Текстильлегпром» является ведущей выставкой в России в сегменте текстильной и легкой промышленности. Успех 60-го «Текстильлегпрома» можно определить по атмосфере его проведения, по настроению и разговорам участников и посетителей. На выставке сложилась атмосфера конструктивной работы: пришли новые клиенты, востребована продукция от эконом-уровня до уровня премиального – это очевидный успех!» - заявила генеральный директор выставки Галина Сакович.

Организаторами выставки являются «РЛП-Ярмарка» и «Легпромэкспо» при участии ВДНХ.