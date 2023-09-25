Тренд, который мельком проскальзывал в коллекциях масс-маркетов и модных Домов, в образах блогеров, зародившийся в TikTok и получивший специальные хештеги в соцcетях, заявляющий об особой атмосфере и эстетике, но остался замечен только самому искушённому взгляду - Balletcore.

Интернет-магазин Asos представил отдельный «балетный» раздел, а H&M выпустил коллекцию, посвященную этому направлению. Эта тенденция была продемонстрирована на показах Miu Miu и Simone Rocha. Balletcore - тренд вдохновленный балетом, созданный из элементов балетной «униформы», но, при этом объединяющий в себе женственность, хрупкость, нежность и спортивнось стритстайла одновременно. Конечно, такой стиль подразумевает трансформацию балетного костюма к современной жизни и её ритму. Поэтому детали такого образа просты и знакомы каждому.

Балетки – главный элемент этого стиля. Кажется, когда-то забытая обувь с овальным носом и плоским ходом, теперь стала символом balletcore. Конечно, балетки нельзя сравнить с пуантами, но они тоже используются в профессиональном балете мужчинами или начинающими танцорами. Эта обувь имеет длинную историю: в XIXвеке атласные туфли, перевязанные лентами на щиколотке, носили дамы на балах, а еще их любила жена Наполеона Бонапарта – Жозефина. Современную версию балеток придумал Сальваторе Капецио, а подходящие для ношения на улицах, «пионер» американской моды, дизайнер Клэр МакКарделл. В 1949 году балетки появились на обложке Vogue и после этого обрели популярность.

Другая, не менее значимая деталь, одолженная у балерин - юбка-пачка. Кстати, даже профессиональные балерины изначально выступали без них, а просто в нарядных костюмах с корсетом, так что обратите внимание и на этот прием. Юбка-пачка отлично скрывает недостатки фигуры, ведь Филиппо Тальоне в 1839 году придумал ее для балерины Марии Тальоне, которая обладала нескладной фигурой, так сделав ее воздушной и грациозной.

Те самые популярные балетки Miu Miu были представлены в коллекции весна-лето 2022 года, в разных цветовых вариациях, которые присущи эстетике balletcore: пастельно-голубой и розовый, а также белый и черный. Балетки шли в сочетании с длинными трикотажными носками, как бы носили истинные примы театра. В том же сезоне Дом Simone Rocha представил свое видение балетного стиля, а балетки в их интерпретации стали более стилизованными. В коллекции весна-лето 2023 дизайнер продолжила вдохновляться балетной тематикой. Тенденцию balletcore продемонстрировал бренд Jacquemus в осенней коллекции 2023 года. Симон Порт Жакмюс сделал акцент на разные вариации воздушных пачек, которые дополняли топы с открытыми плечами, ажурные носочки и волосы моделей, собранные в пучок. Стоит вспомнить, что в 2019 году модный Дом Dior, не скрывая свое восхищение балетом, посвятил всю коллекцию этому театральному искусству. Кстати, тогда показ открывала профессиональная танцевальная труппа.

Невозможно обойтись без примеров из истории: самым ранним станет фотосессия Мэрилин Монро, созданная Милтоном Грином, где актриса позирует в белой юбке-пачке и боди. Конечно, помимо балета, юбка-пачка ассоциируется с началом каждой серии культового сериала “Секс в большом городе” и главной героиней Кэрри Брэдшоу. Её образ с юбкой и простой майкой-алкоголичкой абсолютно точно вписывается в направление balletcore. Фильм «Чёрный лебедь» - еще одно вдохновение, в котором продемонстрированы не только примеры правильных образов, но и вся эстетика балетного искусства. Намек на этот стиль прослеживается и в сериале “Эйфория”, особенно стоит обратить внимание на примеры цветовых сочетаний и причёски главных героинь, свойственных этой тенденции.

Среди fashion-инфлюенсеров ярко выражает такого рода стилевое направление модель Белла Хадид, которая смело выходит на улицу, как будто после балетного класса.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что мода давно вдохновляется балетом, но лишь недавно вся эстетика стала обрамляться в конкретный стиль и расскрываться на улицах города.