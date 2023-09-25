На сайте fashionleaders.ru продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS. В этом году проект проходит в коллаборации с Международным форумом «Содружество моды». В рамках сотрудничества на Конкурсе представлена специальная номинация «Содружество моды».

Победители номинации смогут продемонстрировать свою коллекцию, приняв участие в модном показе российских дизайнеров 9 ноября 2023 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Модный показ станет частью большого двухдневного Международного форума «Содружество моды», организатором которого выступает Межпарламентская Ассамблея СНГ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Евразийского женского форума.

Мероприятие является крупнейшим культурно–экономическим проектом, объединяющим на одной площадке представителей лёгкой промышленности и модного бизнеса, а также профильных ведомств и образовательных учреждений стран Содружества.

Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” уникален по своему масштабу. Призовой фонд Конкурса составляет 1 000 000 рублей. Принять участие могут студенты, выпускники профильных учебных заведений, а также профессионалы различных направлений модной индустрии. Благодаря сервису облачной платформы КОНКУРС.РФ участвовать можно онлайн, выбрав желаемую номинацию и подробно заполнив все необходимые поля.

26 октября в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет образовательная программа, пресс-конференция проекта и церемония награждения. Финалисты и победители примут участие в церемонии награждения, открытии выставки и модном показе. Также одним из ключевых бонусов станет возможность стажировки в знаменитых отечественных модных домах: CHAPURIN, VALENTIN YUDASHKIN, AKHMADULLINA DREAMS, VICTORIA ANDRIYANOVA и многих других. Это поможет участникам проекта узнать мир моды и тонкости профессии изнутри, а также получить ценный опыт работы с известными брендами.

*Справочно: Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS организован Ассоциацией “Модная сеть” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Форум «Содружество моды» пройдет 9-10 ноября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Деловая программа будет включать 20 круглых столов, в экспозиции планируется представить производственные компании, а на двух модных шоу — коллекции известных дизайнеров стран Содружества.

Пленарное заседание и круглые столы форума будут посвящены ключевым трекам индустрии: экономика, производство, дизайн, кадры, культурные традиции.

Фотографии предоставлены оргкомитетом Международного форума «Содружество моды»