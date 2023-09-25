Окончен приём заявок на I Всероссийский экофестиваль лоскутного шитья «ПРО ТекСтиль», который пройдёт в Иванове с 29 сентября по 3 октября этого года. Основной линией фестиваля является переработка текстиля и творческий подход к «новому прочтению» старых вещей.

На фестиваль прислано более 230 заявок из 39 регионов России – это свыше 500 конкурсных работ! В эти дни идёт активная подготовка к проведению фестиваля и приёму гостей. По предварительной информации, к нам едут около 150 гостей со всех концов страны, даже из таких отдалённых регионов как Хабаровский и Алтайский край, Новосибирская и Иркутская области, Республика Хакасия.

Конкурсанты будут соревноваться в номинациях «Традиция» (подано 66 заявок), «Арт-текстиль» (49 заявившихся), «Одежда» (будут показаны 37 коллекций), «Перешей» (56 заявок) и «Текстильный сувенир» (23 работы). Категории участников - «Профи», «Дебют», «Дети» и «Особые мастера».

В течение 5 дней ивановцы и гости города смогут посмотреть фестивальные выставки на выставочной площадке «ПРО ТекСтиль» (пр. Ленина, 8, вход с бульвара Кокуй), в Ивановском доме национальностей (ул. Почтовая, 3) и в Музее ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42).

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 сентября в 16.00 в Ивановской государственной филармонии (ул. Красной Армии, 7), а в субботу 30 сентября в ТРЦ «Рио» (Кохомское шоссе, 1Д) пройдёт фестивальная праздничная программа для всех желающих. Частью которой станет выставка fashion иллюстраций на тему культурного кода Иваново - творческая лаборатория, подготовленная проектом “Всероссийская медиаплатформа “КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ” совместно с FSHN’ART.

Автор Наталия Нагибина

В этот же день в Ивановском государственном политехническом университете (пр. Шереметевский, 21) будет проходить образовательная программа для участников фестиваля и всех интересующихся. В рамках программы запланирован лекторий «В поисках культурного кода» с участием заведующего кафедрой конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета, эксперта художественного совета по народным промыслам Ивановской области Виктора Кузьмичева, старшего научного сотрудника Государственного музея-заповедника «Царицыно» Юлии Ивановой и продюсера проекта «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» Ренаты Ишмаевой.

По окончании Лектория состоится круглый стол «Культурный код. Энциклопедия культурных смыслов. Иваново», соорганизатором которого выступает проект «Всероссийская медиаплатформа “КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ». В дискуссии примут участие руководитель проекта «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ», Президент Ассоциации участников индустрии моды «Модная сеть», председатель бизнес-кластера РАЭК FASHION TECH Антон Алфер; искусствовед, куратор выставок, член Союза художников России (МОСХ) Ольга Гандурина; куратор номинации #мойдом конкурса «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ», член Попечительского совета БФ «Культурный код» Татьяна Разенкова, заведующая отделом «Музей ивановского ситца» Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина Галина Карева, заведующая кафедрой дизайна костюма и текстиля им.Н.Г. Мизоновой Ивановского государственного политехнического университета Ольга Сурикова, куратор номинации #искусствовмоде конкурса «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ», основатель и Главный редактор журнала Dress Code Александр Смирнов.

Здесь же в воскресенье 1 октября состоится показ конкурсных коллекций одежды, созданных современными методами апсайклинга и в традиции лоскутного шитья. Вход свободный.

Автор Дарья Шубина

Организаторы – Областной координационно-методический центр культуры и творчества, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Ивановский государственный политехнический университет, ООО «Лаут Ресайклинг».

В период проведения фестиваля для жителей и гостей города будут проводиться мастер-классы по работе с текстилем (в том числе с джинсой), ярмарка изделий ручной работы, фримаркет и книгообмен, лектории об истории производства ивановского текстиля, о традиция перешивания старого в новое, об осознанном потреблении, важности раздельного сбора и переработки отходов, ресайклинге и о других важных темах.

Следите за информацией в группах Областного центра культуры и творчества и фестиваля «ПРО ТекСтиль» Вконтакте.