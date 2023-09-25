В самый разгар осени, 14-15 октября 2023, на площадке отеля GRAND HOTEL EMERALD состоится одно из основных модных событий Санкт-Петербурга - GEO FASHION WEEK 2023!
Международная неделя моды GEO FASHION WEEK 2023 – это 2 дня модных показов, трендовые коллекции, незабываемая атмосфера, бомонд культурной столицы, именитые гости (блогеры, светские деятели, артисты) и владельцы модных бизнесов!
Генеральный продюсер этого подиумного проекта выступила руководитель портала GEOMETRIA SPB Василиса Демидова.
Гостей мероприятия ждут:
- Невероятные образы от именитых дизайнеров, ранее принимавших участие в крупных показах на территории РФ и СНГ.
- Именитые гости, медийные личности, блогеры.
- Подарки от спонсоров и партнеров мероприятия
- Режиссёрская постановка модельного шоу.
- Перформансы от известных брендов.
- Знакомства с интересными людьми, которые интересуются миром моды
- Представители крупнейших СМИ Санкт-Петербурга.
Профессиональная фото- видеосъемка от портала GEOMETRIA.
Все это – возможность прикоснуться к миру моды, красоты и эстетики!