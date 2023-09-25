В самый разгар осени, 14-15 октября 2023, на площадке отеля GRAND HOTEL EMERALD состоится одно из основных модных событий Санкт-Петербурга - GEO FASHION WEEK 2023!

Международная неделя моды GEO FASHION WEEK 2023 – это 2 дня модных показов, трендовые коллекции, незабываемая атмосфера, бомонд культурной столицы, именитые гости (блогеры, светские деятели, артисты) и владельцы модных бизнесов!

Генеральный продюсер этого подиумного проекта выступила руководитель портала GEOMETRIA SPB Василиса Демидова.

Гостей мероприятия ждут:

Невероятные образы от именитых дизайнеров, ранее принимавших участие в крупных показах на территории РФ и СНГ.

Именитые гости, медийные личности, блогеры.

Подарки от спонсоров и партнеров мероприятия

Режиссёрская постановка модельного шоу.

Перформансы от известных брендов.

Знакомства с интересными людьми, которые интересуются миром моды

Представители крупнейших СМИ Санкт-Петербурга.

Профессиональная фото- видеосъемка от портала GEOMETRIA.

Все это – возможность прикоснуться к миру моды, красоты и эстетики!

