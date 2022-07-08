Юлия Янина, в феврале этого года закрывшая сезон Paris Haute Couture физическим показом в здании посольства России во Франции, представила новую кутюрную коллекцию онлайн. В этом сезоне Yanina Couture не участвует в проходящей в эти дни в Городе Света Неделе Высокой моды.

В новой коллекции дизайнер вновь обратилась к теме природы – невероятные цветы, листья и лепестки самых разнообразных форм украшают наряды Yanina Couture Осень-Зима 2022/23. То россыпь кожаных листьев появляется на прозрачной вуали, то цветы, собранные из тысяч пайеток, мерцают на лаконичном черном платье, демонстрируя ювелирную ручную работу мастеров вышивки.

Еще одним источником вдохновения для Юлии Яниной стала хрупкая красота Одри Хепберн.

Интересен выбор цвета – в коллекции преобладает классический черный, на фоне которого появляются розовый, алый и желтый. «Безупречный черный не только подчеркивает элегантность образов Yanina Couture, но и отражает то состояние тревоги, что охватило сегодня мир», – рассказывают в компании. Розово-красные мотивы символизируют «рассвет, что дарит надежду», а желтый напоминает, «что за самыми темными ночами всегда наступает день». При создании коллекции были использованы традиционные для дома моды ткани – креп и дабл-креп, шелк и бархат, шифон, дюшес и органза, а также скульптурная шерсть от итальянских фабрик и натуральная кожа.