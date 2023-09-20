С 10 по 13 сентября на площадке Восточного экономического форума БФ «Культурный код» совместно с Фондом «Росконгресс», галереей «Веллум» и Домом русского зарубежья представил выставку «Культурныйкод.рф. Энциклопедия культурных смыслов. Владивосток».

В первый день работы форума состоялась тематическая дискуссия «Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в креативной экономике», поднимающая тему создания экосистемы взаимодействия многонациональных культур, творческих и других отраслей экономики, способствующих повышению конкурентоспособности, улучшению качества конечной продукции и ее продвижению на местных и международных рынках. Также обсуждались вопросы, как интегрировать концепцию традиционных ценностей в индустрию развлечений и СМИ, и роль культуры в установлении сотрудничества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В дискуссии приняли участие Президент Русско-китайского фонда развития культуры и искусства Цуй Шань, декан факультета медиакоммуникаций и дизайна РАНХиГС Екатерина Гурова и другие. О значении искусства, роли личности и культурных кодах в рамках дискуссии рассказала руководитель развития художественных проектов и советник директора Дома русского зарубежья, основатель галереи «Веллум», эксперт проекта «Всероссийская медиаплатформа КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» Любовь Агафонова.

Директор Восточного экономического форума Игорь Павлов: «Во времена, когда усиливающееся стремление к глобализации и перемешиванию идей культур и нравов привело к тому, что в обществе и в головах у людей излишне много наносных, ненастоящих, неистинных ценностей, проект КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ, который направлен на то, чтобы находить, выявлять, делать доступной информацию об истинных истоках российской культуры, о поворотах истории этой культуры, о том, как человек должен ее воспринимать, проект, который учит этому, должен безусловно поддерживаться и Росконгрессом поддерживается. Мы всегда стермились к тому, чтобы не только экономические, но и базовые культурные общие ценности получали распространение и поддержку».

В Дальневосточном федеральном университете на полях ВЭФ развернулась художественная история, отражающая уникальный и беспрецедентный масштаб перемен в жизни всего человечества в ХХ веке. Началом этих процессов были бури в умах, на страницах газет и красочных холстах, — именно в рамках многоликой, многонациональной, ни на кого не похожей русской действительности.

На выставке, ставшей частью проекта «Всероссийская медиаплатформа «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ», были представлены работы художника и поэта Давида Бурлюка — зачинателя и пропагандиста нового искусства, практика и теоретика "-измов", "отца" русского и японского футуризма. Первые послереволюционные годы творчества Бурлюка тесно связаны с Владивостоком. Именно здесь с 1918 г. обосновалась целая группа футуристов и было организовано Литературно-художественное общество (ЛХО), которое сконцентрировало городскую культурную жизнь и задало вектор ее будущего развития.

Революционные изменения в общественном и политическом устройстве, науке, мировоззрении и даже в бытовых привычках, трансформация культурных кодов совершенно не представимы и не логичны без агитационного влияния искусства на всей территории России. В начале 1919 года в витринах магазинов, на стенах домов, на страницах газет и журналов стали появляться необычные плакаты с рисунками и текстами Михаила Черемных, Владимира Маяковского и Николая Грамена. Посетители выставки «Культурныйкод.рф. Энциклопедия культурных смыслов. Владивосток» смогли увидеть серию агитплакатов Михаила Черемных.

Практический путь рождения нового языка, новой литературы, новой живописи приводил к кульминации — созданию Нового Человека. Для него должны были быть построены новые города. Визуализацией их архитектуры, сродни “научной фантастике”, увлеченно занимались братья Веснины и Константин Мельников, Яков Чернихов и, немного позднее, Александр Быховский, чей «Монумент» также стал частью экспозиции «Культурныйкод.рф. Энциклопедия культурных смыслов. Владивосток».

Проект «Всероссийская медиаплатформа КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».