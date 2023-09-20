Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS продолжает прием заявок в более чем 20 номинациях. Заявки принимаются на сайте ЛИДЕРЫМОДЫ.РФ.

Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” уникален по своему масштабу. Принять участие в конкурсе могут студенты, выпускники профильных учебных заведений, а также профессионалы различных направлений модной индустрии со всей страны. Благодаря сервису облачной платформы КОНКУРС.РФ участвовать можно онлайн, выбрав желаемую номинацию и подробно заполнив все необходимые поля. Прием заявок во Всероссийском конкурсе креативных специалистов индустрии моды ЛИДЕРЫ МОДЫ продлится до 1 октября, после чего экспертное жюри подведет итоги голосования. Финалисты и победители конкурса будут представлены 26 октября на церемонии награждения, выставке и модном показе во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве.

В этом году “ЛИДЕРЫ МОДЫ” проходят в коллаборации с проектом “КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ”. В 10 номинациях участники могут представить работы на тему культурного кода России.

Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей. Также для победителей и призеров предусмотрены стажировки и образовательные программы.

За последние годы конкурс получил больший охват и признание среди участников. Одним из ключевых бонусов станет возможность стажировки в знаменитых отечественных модных домах: CHAPURIN, VALENTIN YUDASHKIN, AKHMADULLINA DREAMS, VICTORIA ANDRIYANOVA и многих других. Это поможет участникам проекта узнать мир моды и тонкости профессии изнутри, а также получить ценный опыт работы с известными брендами.

“ЛИДЕРЫ МОДЫ” – это комплексный проект с программой стажировки, который позволяет выявить большое количество талантливых специалистов и сформировать кадровый резерв в индустрии моды. Таким образом расширив отраслевое сообщество по всей стране”, - подчеркивает руководитель проектов “ЛИДЕРЫ МОДЫ” и “КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ” Антон Алфер.

*Справочно: Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS организован Ассоциацией “Модная сеть” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

“КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ” организован Благотворительным Фондом “КУЛЬТУРНЫЙ КОД”. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО “Российский фонд культуры” в рамках федерального проекта “Творческие люди” национального проекта “Культура”.