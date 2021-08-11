Российский бренд аксессуаров и одежды Radical Chic выпустил лимитированную коллекцию совместно с Гусевским хрустальным заводом.

В капсулу вошли три модели размером 90×90на натуральном хлопке и шёлке. Как пишет PROfashion, мастерам-художникам по ткани удалось изобразить на пластичной фактуре ткани геометрию хрустальной огранки, игру света, прозрачность и глубину стекла с предельной точностью.

В платке «Образец» представлены крюшонные наборы и вазы, кувшины и графины конца XIX – начала XX вв. Рисунок на шёлке ювелирно передаёт виртуозное искусство гусевских мастеров алмазной грани.

Россыпь рубиновых ягод и кружево листьев застыли в льдистом хрустале на рисунке платка «Рябинка». Оригинальный дизайн одноимённого сервиза был разработан в 1966 году и пользовался огромным успехом.

В композиции платка «Гусь-Хрустальный̆» показаны основные классические техники работы со стеклом: гутное стекло, изготовленное способом свободного дутья; алмазная грань, хрустальная навивка, которыми мастерски владеют на Гусевском Хрустальном заводе.

Как отмечает сайт Союзлегпрома, легендарное предприятие ведет свою историю с 1756 года. Начиная с 1835-го в его образцовой кладовой собираются как серийные изделия из стекла и хрусталя, так и уникальные произведения искусства. Многие работы существуют в единственном экземпляре, их можно увидеть только в кладовой хрустального завода, а теперь и в дизайнах Radical Chic, пишет Сою

Хлопковые платки можно приобрести во всех магазинах бренда и на официальном сайте, а шелковые модели поступят в продажу с середины августа.