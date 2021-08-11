Бренд Бейонсе Ivy Park и adidas представили уже четвертую совместную коллекцию. Линейка, получившая название Ivy Park Rodeo, была вдохновлена историей Дикого Запада и наследием первых афроамериканских ковбоев.

Модели коллекции интерпретируют в современном ключе стиль участников и участниц традиционного родео. В нее вошли гендерно-нейтральная одежда, кроссовки и аксессуары – всего 58 предметов. Многие вещи выполнены из денима темной варки и украшены ярким анималистичным принтом в фиолетовой гамме, а также монограммами. В коллекции представлены боди, комбинезоны, топы-бюстье, широкие джинсы с кнопками, ковбойские шляпы и брюки – в размерах от XXXS до 4XL. Кроме того, в капсулу вошли легинсы, топы и спортивные костюмы, украшенные тремя фирменными полосками и коровьим принтом, отмечает The Blueprint.

Дополнить образ можно кроссовками Ivy Park x adidas Ultraboost и Ivy Park x Forum Mid в новом цветовом решении, а также новой моделью Super Sleek «Chunky» с массивной тракторной подошвой и классическим верхом. Они представлены двух расцветках. Среди аксессуаров — джинсовая панама с принтом и тканевая поясная сумка.

В своем Instagram Бейонсе опубликовала промо-ролик новой коллекции. Видео снято в духе настоящего вестерна. Кроме самой певицы, в тизере появились актер Глинн Термен, певица Снох Аллегра, модель Палома Эльзессер и кантри-певец Орвилл Пек, пишет Beauty Hack.

Приобрести вещи из коллекции «Ivy Park Rodeo» можно с 19 августа на сайте и в приложении бренда. С 20 августа модели станут доступны в избранных магазинах бренда: во флагманском магазине adidas Originals на Кузнецком Мосту, универмаге «Цветной», ТЦ «Манеж», «Авиапарк», а также в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге, сообщает Buro 24/7. Цены на вещи варьируются от $45 до $200 за одежду, от $25 до $75 за аксессуары, а обувь можно будет купить по цене от $140 до $200.