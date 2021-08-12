Главными модными секретами в минувшие выходные делилась Первая Женская Академия с гостями fashion конфереции и модного показа коллекций российских дизайнеров “A La Russe”. Самое интересное и актуальное из миры моды можно было слушать и смотреть в прямой онлайн трансляции, а можно было нарядится и лично посетить трендовое пространство Красного Октября и пообщаться со знатоками моды. По словам Людмилы Рубцовой Борн президента Первой Женской Академии: “Наша задача - дать каждой женщине яркий и насыщенный досуг, независимо от того в какой точке мира она живет и какой у нее достаток. Наши модные мероприятия вносят большой вклад в развитии индустрии, проходят на уровне показов мировых люксовых брендов и при этом носят не только развлекательный, но и познавательный характер”.

Это убедительно доказала 8-ми часовая FASHION-КОНФЕРЕНЦИЯ, насыщенная полезной информацией для широкого круга ценителей моды. Ведущий конференции Дмитрий Голубев тонко модерировал вопросы и ответы, чтобы участницы из первых рук представителей индустрии смогли узнать о возможностях и подводных камнях модного бизнеса. Вся информация выступающих была основана на материалах из личной практики. Для тех кто мечтает о собственном производстве одежды, обуви и аксессуаров Ирена Сопрано, дизайнер и собственник бренда SOL Atelier, рассказала как из мелкосерийного производства построить успешную компанию. Анастасия Чепканич, сооснователь бренда женской одежды Malina Bonita, поделилась личным опытом, о правильном продвижении коллекции через блоггеров и ведении личного блога. Дизайнер бренда свадебных и вечерних платьев Speranza Couture Надежда Юсупова рассказала о принципах организации коллекции, маркетинга и работы с производством. Историк моды Эки Чохури сделала доклад на тему: “Как русская мода повлияла на мировые тренды”. Так же в течении конференции имиджмейкер-стилист Анна Гилева рассказала, о том как стать модельером, а имиджмейкер-стилист Астанда Чегия, что такое экологичная мода, ведь теперь мода это не только тренды, но и осознанное потребление. Екатерина Быкова, собственник бренда By.Che дала практический материал о том, как начинающему дизайнеру выйти на массовые продажи. Катя Борисова рассказала, как создавать уникальные коллекции одежды, которые становятся экспонатами в музеях России и Европы.

По окончании теоретических рассуждений о модной индустрии вечер продолжили модные показы коллекций российских дизайнеров. За создание красоты на показе отвечал итальянский салон красоты “CarloBay”, моделей предоставило модельное агентство «Ренессанс». Источником вдохновения для коллекция «Dream Travel» бренда MAORA стали фотографии сделанные во время путешествий дизайнером и основателем бренда Анастасией Маора. Лаконичная цветовая гамма и летящие силуэты моделей звали в путешествие по необъятным лесам и завораживающим пустыням. Длинное платье - основа для романтического образа. Каждый наряд, представленный в коллекции воплощал в себе идею быть самой собой, потому что бренд MAORA пропитан любовью к женщине. Лакированные тренчи со вставками из неопрена, комбинезоны из шерсти с кожаными вставками, декоративные куртки из пленки, платье на корсете с косточками демонстрировались на показе бренда NSTRFMV WEAR Анастасии Трофимовой. На показе было представлено две коллекции плавно перетекающие в одна в другую. Дизайнер Nata Gurskaya, напротив, не гоняется за трендами, а предпочитает спокойные и классические варианты одежды. Изделия разрабатываются по европейским стандартам построения лекал. На модном показе показывались хорошо скроенные классические черные платья на все случаи жизни. Завершил модный вечер показ студии свадебной моды Leo&Kate. Лаконичные белые костюмы и платья можно носить не только во время торжественной свадебной церемонии, но и просто так по любому удобному поводу.

Для тех кто пропустил это насыщенное полезной информацией и впечатлениями модное событие Первая Женская Академия подготовила записи в мобильном приложении, которое доступно на любом смартфоне. Мобильное приложение - это также и образовательная платформа для женщин. Ценно тем, что дает пользователем именно тот контент, который ему нужен, и словно эволюционирует вместе с ним. Если раньше приходилось тратить много времени на поиски информации в сети, то теперь все доступно и удобно. За прошедший год Первая Женская Академия провела более 100 мероприятий в онлайн и оффлайн форматах, записала видеокурсы от крутых спикеров на актуальные темы и собрала эту базу знаний в мобильном приложении.

До конца летнего сезона доступны программы Первой Женской Академии на площадке “Старт Хаб” на Красном Октябре в рамках проекта “Школа Жизни”. Каждые выходные наполнены лекциями и мастер-классами про инновации, красоту, спорт и саморазвитие. “Школа Жизни - это социальный проект Академии, направленный на развитие женщины по 7 направлениям колеса баланса: секс, любовь, дзен, ЗОЖ, красота, деньги, саморазвитие. Бесплатные тренинги позволяют каждой женщине получить помощь в саморазвитии, принять участие в спортивных тренировках, прокачать финансовое мышление и узнать секреты красоты,” - поделилась президент Первой Женской Академии Людмила Рубцова Борн.

Первая Женская Академия - самое крупное сообщество для женщин в России, созданное активными яркими и успешными женщинами, цель которого оказать всестороннюю поддержку в развитии и гармонизации жизни женщины. Помочь женщинам реализовать свои таланты, раскрыть себя и жить яркой насыщенной жизнью. Миссия Академии объединить всех женщин мира и качественно улучшить жизнь каждой, дать мотивацию, энергию, обеспечить досуг и обрести необходимые знания для успешной и гармоничной жизни.