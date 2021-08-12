H&M выпустил коллекцию Wanderlust («Страсть к путешествиям»), которая была разработана в рамках сотрудничества с индийским брендом Sabyasachi.

Как пишет The Village, марка под руководством Сабьясачи Мукержи существует с 1999 года, но из-за пандемии дизайнер был вынужден поставить проект на паузу. Тем важнее было для Мукержи показать яркую коллаборацию, которая сможет привлечь внимание к эстетике Sabyasachi людей по всему миру и познакомит их с традиционным индийским костюмом.

Новая коллекция воплотила в себе гардероб современного странника. В нее вошло несколько вариантов комплектов брюк с платьями и туниками в индийском стиле, удлиненные мужские рубахи, шорты, футболки, бра, пиджаки и накидки, а также аксессуары в этническом стиле и обувь в тему коллаборации, отмечает PROfashion. Все вещи выполнены из традиционных индийских материалов и богато украшены узорами, вышивкой и яркими принтами. Многие силуэты линейки, разработанные Мухержи, отдают дань культурному наследию жителей Южной Азии.

«Я рад объявить о новой дате сотрудничества с H&M, поскольку это дает нам возможность поделиться эстетикой Sabyasachi со всем миром. Из-за сложности ситуации с COVID-19 нам пришлось на время приостановить сотрудничество, но я с нетерпением жду запуска этой коллекции прет-а-порте, которая привнесет непринужденную изысканность в повседневную жизнь в сдержанном, но гламурном стиле», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера.

«Мы рады наконец объявить о скором старте продаж нашей коллаборации с Sabyasachi. Мы убеждены, что сегодня локальные ремесла и текстиль ценятся особенно высоко и Sabyasachi разбирается в этом как никто. Нам не терпится показать восхитительную коллекцию Sabyasachi x H&M как можно большему числу людей по всему миру», –рассказали в H&M.