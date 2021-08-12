Бренд Levi's представил совместную апсайкл-коллекцию с российским творческим объединением художников, дизайнеров и фотографов «Кружок». Источником вдохновения для нее послужил слоган «Покупать осознанно, носить дольше».

Придерживаясь идеи устойчивого развития, летом 2019 года Levi’s запустил программу по сбору и переработке денима «Reuse. Recycle Levi’s» в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Второе Дыхание». Инициатива призвана уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду, сократив количество выброшенной одежды, стимулировать её переработку и вторичное использование в пользу безотходного производства, пишет PROfashion. Запуск проекта Levi’s Upcycling Project by Kruzhok стал логичным продолжение программы, цель которой показать своим примером как вести более осознанный образ жизни и снизить неблагоприятное воздействие перепроизводства на природу.

В коллекцию Levi’s Upcycling Project by Kruzhok вошли 50 лимитированных джинсовых курток. Все они были изготовлены из денима, собранного в Levi’s Recycle Boxes, установленных в 21 магазине бренда в Москве.

В рамках эксперимента по использованию методов апсайклинга в широком масштабе дизайнеры «Кружка» разработали оригинальные сэмплы, которые позже были отшиты небольшим тиражом на швейном производстве. При создании изделий команда объединения использовала несколько текстур и техник, в том числе коллажирование, лоскутная техника, выбеливание, крашение, ручная шелкография, отмечает РИА Мода.

«Апсайкл в России существует в рамках локальных брендов и дизайнеров, к этому способу пераработки все еще не относятся серьезно. Мы, как и Levi's, разделяем идеологию осознанного потребления и вторичного использования текстиля. Наша с брендом коллекция – это яркий и эффективный пример того, что апсайкл может стать массовым явлением. Нам было интересно транслировать свои представления о sustainability на площадке легендарного бренда», – рассказали представители «Кружка».

Все средства от продажи курток будут переданы в фонд «Второе дыхание» на развитие общественной мастерской в Костроме, где любой желающий бесплатно сможет починить сломавшиеся или устаревшие вещи, попробовав себя в дизайне и творчестве.

Как сообщает Buro 24/7, с 16 августа куртки появятся в магазине Campus на дизайн-заводе «Флакон», корнере Dear Progress в универмаге «Цветной», «Секции» в ГУМе и онлайн. Стоимость веще1 составит от 12 000 до 15 000 рублей.