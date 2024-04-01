RE представил кампанию для своей весенне-летней коллекции, которая представила видение женского путешествия: рождение ребенка, знакомство с природой и покорение городов. Съемки проходили в Сочи.

Разнообразие форм, силуэтов, цветов, принтов и фактур определяет коллекцию. Основные цвета - белый, молочный, черный и серый. Эта палитра дополнена акцентными принтами, такими как золотой pied de poule, полоски и змеиные принты.

В коллекции представлены платья из твида, атласа, стрейч-хлопка и костюмные силуэты, юбки макси-длины, модный деним с эффектом потертости, брючные костюмы оверсайз в стиле Saint Laurent, кожаные и замшевые казаки, казаки из кожи и замши, минималистичные модели сумок и серия солнцезащитных очков.

Фото предоставлены компанией.