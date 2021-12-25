Креативный директор Burberry Риккардо Тиши запустил новый проект Friends and Family. В рамках инициативы над каждой коллекцией Pre-Fall дизайнер будет работать вместе со своими талантливыми друзьями.

«Это праздник идентичности, стиля и семьи. Я хотел исследовать другой опыт воплощения моих коллекций в жизнь, поэтому я решил каждый сезон впускать в них новый творческий голос, голос кого-то особенного для меня, кто вдохновляет меня и чье уникальное творчество окружает меня каждый день», – приводит Buro 24/7 слова Тиши.

Первой для сотрудничества выбрана трансгендерная модель и близкая подруга дизайнера Леа Ти. Она уже создает Pre-Fall коллекцию Burberry 2022 года, которая будет представлена в январе. Ранее Леа появлялась в рекламных кампаниях бренда, а также на показе весенней коллекции Burberry. она дружит с Риккардо еще со времен его работы в Givenchy. Сейчас она занимается разработкой релиза Burberry Pre-Fall 2022, отмечает L’Officiel.

«Леа – моя семья, моя любовь, не только та, кто так тесно связана с природой, но и та, кто способна сбалансировать неистовую женственность и нежную романтическую мягкость», – рассказывает о трансгендерной модели Риккардо Тиши.

Для дизайнера это не первый опыт сотрудничества с талантливыми представителями разных сфер искусства: только за последний год он успел поработать с музыкальным исполнителем Shygirl, художником Анной Имхоф, музыкальной платформой Colorxstudios и многими другими.