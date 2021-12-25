Российский бренд Corporelle выпустил праздничную коллекцию нижнего белья. В нее вошли переосмылсенные знаковые вещи марки в новых материалах.

В Evening Capsule вошли бра с мягкой чашкой, классические трусики, топы и шелковые резинки для волос в новых цветах и материалах. Все предметы выпущены лимитированным тиражом в единичных экземплярах и больше не повторятся, пишет Собака.ру.

В качестве основных материалов новой капсулы дизайнер марки Ксения Реченская выбрала плиссированный шелк и черный гипюр. Также в коллекции есть вещи из тонкой шерсти мериноса, например, знаковые для Corporelle топы. Цветовая палитра Evening Capsule состоит из черного, глиняного, шоколадного и глубокого красного.

По информации Buro 24/7, праздничную коллекцию можно приобрести в студии Corporelle в Санкт-Петербурге и на новом сайте, который разработал молодой человек дизайнера марки Ксении Реченской – Сергей Круглов. Стоимость белья варьируется от 1 250 до 8990 рублей за единицу.