Наблюдательный совет парижской Федерации высокой моды присвоил российскому кутюрье Юлии Яниной статус официального участника Недели высокой моды в Париже. Теперь коллекции Yanina Couture будут обозначены в основном расписании на официальном сайте FHCM (Fédération de la Haute Couture et de la Mode), пишет Buro 24/7.

Федерация высокой моды с 1868 года принимает в свои ряды исключительно талантливых художников, предъявляя строжайшие требования к уровню мастерства, к истории и позиции в глобальном профессиональном сообществе и к вкладу бренда в развитие индустрии. В список мастеров входят бренды Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Elie Saab, Fendi Couture, Iris Van Herpen, Valentino и многие другие.

Свой Модный Дом Янина основала в 1993 году в родном Саратове. Там же она получила художественное образование и начала карьеру. Сегодня YANINA – это узнаваемый и признанный не только в России, но и за рубежом бренд.

В нарядах Юлии Яниной на красную дорожку выходили Леди Гага, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмма Робертс, Эмили Блант, Гвен Стефани, Айшвария Раи, Кейт Хадсон, Крисси Тейген, Ева Лонгория, Софи Тернер, Дженнифер Лопес, Селин Дион и другие мировые звезды, пишет РИА Новости.

Следующая Неделя Высокой моды в Париже пройдет с 24 по 27 января. По традиции ее откроет презентация Дома Schiaparelli. Всего в официальное расписание вошло 33 бренда. Среди них — постоянные участники Недели Valentino, Christian Dior, Chanel, показ капсулы креативного директора Y/Project Гленна Мартенса для Jean Paul Gaultier, а также молодые бренды вроде Charles de Vilmorin. После перерыва в расписание возвращается Giambattista Valli, а вот Maison Margiela и Pyer Moss в этот раз от участия отказались.