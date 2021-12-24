81-летний актер и режиссер Аль Пачино стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2022. Кадр с ним появился в официальном Instagram-аккаунте бренда, пишет РБК.

На фотографии Аль Пачино позирует в черном полосатом костюме тройке и сорочке с бантом. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло описал линейку будущего сезона как «фантазию о мрачном викторианском романе».

Дизайнер Креативный создал вещи, отсылающие к моде 70-х и 80-х годов, в частности, к работам основателя бренда Ива Сен-Лорана. В тот период многие элементы женского гардероба перекочевали в мужской, и границы гендерной идентичности стали расплывчатыми. То же происходит в коллекции Saint Laurent будущего сезона: кружевные рубашки, оборки, банты, узкие брюки здесь в изобилии. Впрочем, таких взрывных цветов, как в прошлые десятилетия, тут, похоже, не предвидится, о чем говорят и монохромные снимки рекламной кампании, отмечает Burda Style.

Автором черно-белых снимков стал модный фотограф Дэвид Симс. В его объективе ранее появлялись Кендалл Дженнер, Лила Мосс, Фрэнк Оушен и другие знаменитости.

Ранее новым амбассадором бренда стала 65-летняя модель и актриса Джерри Холл, которая в 70-е была настоящей fashion-иконой и навсегда вошла в историю моды. В то время она также сотрудничала с брендом, и рекламу аромата Opium ей доверил сам Ив Сен-Лоран. В последние годы модель нечасто появлялась в рекламных кампаниях и на подиуме, но сотрудничество с Saint Laurent, спустя десятилетия, возобновила.