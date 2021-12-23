В Москве стартовал проект «Модный незрячий», направленный на помощь незрячим и слабовидящим жителям города Москвы в создании и поддержании привлекательного внешнего образа. Инициаторами выступила команда незрячих москвичей, ставшая победителем конкурса «Действуй без барьеров». 11 декабря состоялся первый мастер-класс для стилистов, в ходе которого участники были погружены в полную темноту, где фактически встав на место незрячих людей, выполняли различные упражнения под руководством тренеров. Главным заданием мастер-класса было подобрать комплект одежды для четырех незрячих моделей. Участники могли только трогать вещи, общаться с моделями и обсуждать между собой, как выстроить «луки». По завершении части в темноте, участники увидели результаты своей работы и обсуждали между собой и с незрячими участниками, с какими сложностями и вызовами они столкнулись в работе.

Всего в рамках проекта «Модный незрячий» с декабря 2021 года по март 2022 пройдет четыре мастер-класса с участием стилистов и незрячих людей под руководством эксперта Анны Рыковой, fashion-стилиста, редактора моды и fashion-консультанта с глобальным опытом работы в индустрии моды более 20 лет, преподавателя курсов «Стайлинг и имиджмейкинг», «Фотография» и «Fashion-видео» Британской высшей школы дизайна.

Проект ставит перед собой следующие задачи:

Обучение группы стилистов работе с незрячими людьми;

Создание руководства для стилистов по работе с незрячими людьми;

Организация сообщества таких специалистов;

Создание руководства по стилю для незрячих, чтобы они также могли выбирать для себя одежду самостоятельно;

Создание платформы для подбора стилистов незрячими людьми;

Апробация новой услуги с помощью фокус-группы.





Консультантом проекта выступает Янина Урусова – соучредитель проекта Bezgraniz Couture, консультант по вопросам инклюзии инвалидности в бизнес-процессы компаний. Она отвечает за обеспечение устойчивости проекта, привлечение экспертов, создание международного резонанса, фандрайзинг и партнерские программы.

«Мы работаем, отдыхаем, ходим в музеи и просто гуляем по городу. Мы - часть общества, – рассказывает Татьяна Белова, член команды автор идеи и руководитель проекта «Модный незрячий». – Да, мы не видим, но нас видят все остальные, и для нас, как и для всех, важно производить хорошее впечатление. Одежда – социальный маркер. Стильно одетый человек так или иначе производит хорошее впечатление в любых социальных ситуациях, от нахождения в общественных местах и местах культурного досуга до собеседования при приеме на работу и просто любой коммуникации. Создавая этот проект, мы хотим помочь всем незрячим и слабовидящим иметь равные возможности в доступе к услугам стилистов и в том числе привлечь внимание модного сообщества и бизнеса к таким целевым аудиториям, как мы».

По данным анкетирования, проведенного среди незрячих и слабовидящих в 2021 году, 61,5% опрошенных при выборе одежды, обуви, аксессуаров пользуются помощью родственников, 50,6% - помощью друзей и знакомых, 41% прибегает к помощи консультантов в магазинах. Это не совпадает с потребностями самих незрячих и препятствует раскрытию их индивидуальности. 86,4% опрошенных хотели бы воспользоваться новой социальной услугой, 73,7% готовы оплачивать ее по умеренной цене. Часто незрячие сталкиваются с тем, что консультанты в магазинах предлагают более дорогой или не соответствующий их вкусу товар, или не знают, как с ними общаться. Выбор одежды, обуви и аксессуаров как офлайн, так и онлайн по-прежнему остается затруднительным.

«Создание сообщества профессиональных стилистов, готовых работать с незрячими клиентами, станет одним из средств их интеграции в обществе. Эта новая социальная услуга даст возможность незрячим и слабовидящим чувствовать себя увереннее, поможет сформировать подходящий имидж, раскрыть свою внутреннюю индивидуальность через внешний образ, развить чувство стиля, повысить культуру отношений между зрячими и незрячими и в итоге повысить шансы незрячих специалистов при приёме на работу», – говорит консультант проекта Янина Урусова.





«Модный незрячий» – пилотная фаза для создания устойчивого социально-предпринимательского проекта, созданного незрячими людьми для незрячих людей. После окончания пилотной фазы и апробации методики консультирования в марте 2022 года предполагается создать постоянно работающую профессиональную службу стилистов для новой целевой аудитории, работающей на всей территории России. В мире на сегодняшний день также не существует подобной службы. Таким образом, проект, сделанный в России, станет первым в своём роде.

Проект осуществляется при поддержке МГО ВОС (Московской городской организации ВОС) и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках программы «Действуй без барьеров».

Партнеры проекта: Нетология, SkillBox, Британская высшая школа дизайна, Fashion Factory, Британская высшая школа дизайна, бренд Urban Tiger, Государственный музей—культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского, «Диалог в темноте», проект об устойчивом развитии Plus One, Eyezone.