Тимоти Шаламе представил коллаборацию со своим любимым дизайнером Хайдером Акерманном. В неё вошло худи с принтом маленькой девочки и надписью «Silent Soldier» («Молчаливый солдат»), выпущенное в поддержку афганских женщин. Все средства с продажи вещей передадут благотворительной организации Afghanistan Libre, защищающей права афганок, пишет Wonderzine.

Катализатором сотрудничества актера и французского дизайнера стала миграция людей из Афганистана после установления власти в стране «Талибаном» (признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена. ­– Прим. Moda.ru.).

«В августе мы с ужасом узнали о продолжающемся гуманитарном кризисе в Афганистане и решили создать толстовку, 100% выручки от продажи которой пойдут в благотворительный фонд Afghanistan Libre. Он борется за права женщин и детей, и, поскольку эти зверства продолжают происходить, мы должны усилить голоса этих молчаливых солдат», – написал Тимоти в Instagram.

Стоимость худи составляет 175 евро (около 15 000 рублей). Приобрести ее можно в интернет-магазине HA+TC.