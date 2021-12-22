В Москве прошёл показ модных коллекций, созданных под наставничеством известных российских дизайнеров – Игоря Гуляева, Ксении Серой, Леонида Алексеева, Галины Крючковой и Сергея Сысоева.

Отбор участниц, приславших эскизы, осуществляли сами дизайнеры. Они сформировали команды, которые лично обучали дизайну и созданию одежды на протяжении двух месяцев. Итогом работы творческой лаборатории каждого дизайнера стала коллекция, состоящая из 10 образов, придуманных и разработанных представителями старшего поколения для своих сверстников.

За три месяца обучения, рисования эскизов и поиска модных идей под руководством дизайнеров-наставников «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия» создала модные коллекции, которые меняют отношение к моде и стилю у москвичей элегантного возраста.

Открывала показ проекта мастерская Леонида Алексеева, создавшая коллекцию «История будущего». Источником вдохновения для модельеров "серебряного" возраста послужил 20-й век. Каждый участник выбрал любимые периоды моды прошлого столетия и внедрил его элементы в современные образы. «То, что мы увидели сегодня на подиуме — это столетняя история моды, адаптированная к современному времени. Во время работы над коллекцией мы изучили весь период истории моды 20-го столетия. Каждый участник выбрал близкое для себя 10-летие и рассказал его по-своему, добавив современных акцентов», — рассказал Леонид Алексеев.







Игорь Гуляев и его команда представили линейку одежды «Гуляй, Москва» под лозунгом «Мода вне возраста». Коллекция выделяется такими элементами, как оригинальная обработка, современный крой, разнообразие материалов – плащевка, шелк, баннерная ткань, хлопок, полиэтилен. Основной цвет коллекции – хаки. «У моды нет национальности и возраста. В нашем коллективе собрались люди, которые молоды душой. Мы создали современную линейку одежды, которая отражает street style нашего времени», – отметил Игорь Гуляев.

В основу творческих работ «Ультрамариновые горизонты» коллектива Галины Крючковой легла концепция романтичных образов с женственными и лаконичными линиями. Семь из десяти участниц команды отдали свое предпочтение платьям. Вся коллекция выполнена в синих оттенках. Кроме того, для показа были выбраны и сделаны самостоятельно 24 аксессуара – броши, бусы, серьги, браслеты и заколки. Для конструирования, пошива и раскроя предметов коллекции было привлечено 20 студентов направления «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» столичного Технологического колледжа № 24.

Команда дизайнера Ксении Серой представила коллекцию трикотажных пальто под названием «Это все обо мне». Все вещи были связаны вручную участниками мастерской. «Сейчас идет тенденция к возрождению ремесел и ручному мастерству. Все мои подопечные имеют уникальные навыки вязания и смогли вложить в каждое изделие личные эмоции и опыт. Они проделали колоссальную работу. Всего за два месяца своими руками создали коллекцию одежды, которая должна вдохновить и других людей к творчеству», – рассказала Ксения Серая. Участницы представили различные виды вязанных пальто, кардиганов и пончо, выполненных в пастельных оттенках розового, бежевого и коричневого. Также часть моделей была выполнена в технологии апсайклинга.







Закрывал модное шоу показ коллекции «Притяжение красного» от команды Сергея Сысоева. Все образы построены на разнообразии оттенков красного цвета и контрастных сочетаний фактур. Как отмечают «серебряные» дизайнеры, для каждого из них красный цвет символизирует что-то свое: любовь, страсть, власть, богатство, красоту, Москву и многое другое.

«Убежден, что мода – это не одежда, а громкое художественное высказывание. Если посмотреть на мою команду, то вы увидите, насколько каждый из них особенный и индивидуальный. И, когда мы думали, чем объединить таких неординарных и творческих личностей, то решили, что это будет яркий красный цвет. В каждой вещи есть выражение чувств и эмоций этих людей, история жизни и их художественное высказывание», – отметил Сергей Сысоев.

Демонстрировали созданные в творческих лабораториях коллекции на подиум вышли модели «50+», ученицы школы «Королевская осанка».

Алла Семенышева, заместитель директора ресурсного центра развития социальных коммуникаций дирекции проекта, надеется, что таким образом «Московское долголетие» сможет открыть свой полноценный дом моды – там есть художники, модели, закройщики и швеи, а 85% участников проекта – это женщины, которые в любом возрасте хотят выглядеть стильно, модно и делиться вдохновением друг с другом.







Посмотреть показ можно на YouTube-канале «Московское долголетие» по ссылке.