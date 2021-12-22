О том, почему вырос спрос на бьюти-услуги в 2.5 раза и с чем это связано, рассказала блогер и предприниматель - Вера Чурина.

Сейчас действительно вырос спрос на бьюти услуги, и так будет продолжаться дальше.

На самом деле, мне кажется, тут нет ничего удивительного — рост обусловлен последствиями пандемии. И тем, что мужчины начинают за собой все больше и больше ухаживать.

Даже спа-салоны, салоны красоты теперь не только для женщин, но и для мужчин — они стали чувствовать себя комфортно, по сравнению с прошлыми годами.

Сейчас женщины и мужчины начали чаще ухаживать за собой и своим здоровьем, многие поняли, что откладывать это в долгий ящик — так себе идея.

Как у нас раньше было? Маникюр только по праздникам или особым случаям: мероприятие, день рождения. В последнее время ухоженные руки — это уже привычка, это то, без чего сложно представить и мужчин, и женщин.

Не покрытие, а просто уход — все это на постоянной основе.

Такая же история и со спа.

Для многих поход в спа, на массаж — это роскошь. И как хорошо, что такой стереотип начинает ломаться и все больше людей начинают обращать своё внимание на здоровье и состояние.

Ведь поход в спа — это не только про физическое здоровье человека, но и про эмоциональное.

Люди видят, как уход за собой помогает расслабиться, отвлечься от проблем, которые есть у каждого, перезарядиться и спа в этом отлично помогает.

Не малую долю внесли и инфлюенсеры, которые активно продвигают бренды и услуги. Пользователи видят эффект, результат, доверяют инфлюенсеру — отсюда происходит рост.

Взять например, не услугу, а косметику, что тоже относится к бьюти.

Сейчас я наблюдаю рост на бьюти боксы и мне это кажется очень классной идеей, когда ты можешь купить сразу бокс, в котором собраны самые классные и эффективные средства.

Выбрать для себя тот бренд, то средство, которое подходит.

В общем, рынок меняется и за этим интересно наблюдать.