Белла Хадид снялась в новой фотосессии для Calvin Klein. Автором стильной и необычной фотосессии, опубликованной в американском журнале Centrefold, стала нью-йоркский стилист и фотограф Кэти Бёрнетт. По словам Кэти, подбирать образы для съёмки ей помогала сама Белла.

На снимках модель позирует без одежды, обернувшись пятью кожаными ремнями Calvin Klein. Модель также примерила футболки, нижнее белье и бюстгальтеры с фирменным логотипом Calvin Klein. Еще на нескольких кадрах она позировала топлес, в синих джинсах бренда, пишет Buro 24/7.

На фотографиях модель появилась с минимальным количеством макияжа и ретуши, за которую часто попадает под критику пользователей Сети. Все снимки чёрно-белые, что дополнительно акцентирует внимание на красоте тела и контрастах кожи и широких ремней с металлическими пряжками. Снимками Белла поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Снимки были выпущены ограниченным тиражом в виде серии 50 пронумерованных брошюр стоимостью 150 фунтов. Все выпуски уже распроданы.