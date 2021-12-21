Российский концепт-стор Leform выпустил коллаборацию с нью-йоркским брендом R13. В нее вошла культовая модель ботинок Single Stack Boots, украшенная росписью в стиле граффити. Пацифистские надписи отсылают к туру российской группы «Тату» по США в начале 2000-х, пишет The Blueprint.

Ботинки выполнены из премиальной кожи и произведены в Италии. В основе – итальянская подошва Vibram, отличающаяся невероятным комфортом в поддержке стопы. Роспись каждой пары была сделана вручную.

«Leform был первым, кто привез бренд R13 в Россию. Мы нашли его в Нью-Йорке. Коллекция в то время была совсем небольшой: она умещалась на одном рейле и состояла из разных моделей джинсов, клетчатых рубашек, футболок и дубленок. Бренд быстро развивался, и в коллекциях стали появляться новые позиции – например, платья и кашемировые свитеры. Вскоре появилась и новая модель ботинок Single Stack Boots. Мы влюбились в них с первого взгляда. Ботинки стали культовыми в коллекции бренда, и каждый сезон распродаются за пару недель», – приводит Buro 24/7 слова бренд-менеджера Leform Ксении Мамонтовой.

Всего в капсуле — 10 пар ботинок Single Stack Boots стоимостью 199 900 р. Модель уже доступна в магазинах Leform на Поварской 35/28 и Дмитровском 7.