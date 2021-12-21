Jil Sander представил женскую коллекцию Pre-Fall 2022, посвященную коллекцию индивидуальности каждого из нас. «Мы не говорим о стереотипах, скорее о многогранных взглядах и личностях. Люди – это сложные животные», – приводит Buro 24/7 UA слова Люка и Люси Мейер.

Свои чувства они передают с помощью тканей, тактильность которых можно ощутить даже через экран. Переливающийся шелк превратился в платья и блузы с рюшами; мягкий вельвет – в костюм, состоящий из рубашки и брюк; двойная итальянская шерсть передает ощущение тепла в форме свитеров и водолазок.

В коллекцию вошли бархатные комбинезоны, плюшевый удлиненный жилет и плюшевые высокие сапоги, лакированная юбка и плащ с анималистичным принтом, жакеты, тренчи и пальто разных оттенков: от лимонного до небесно-голубого, а также вещи, украшенные плетением, отмечает Собака.ру.

Яркие оттенки синего кобальта проявляются на кожаных платьях-рубашках, а также на обуви эксцентричной формы, а богатый верблюжий мех превращается в роскошные длинные жилетки и мягкие высокие сапоги, идеально подходящие для холодных дней.

Кроме того, Люси и Люк Мейер поэкспериментировали с формой мыса обуви, показав варианты от гипертрофированно узкого и удлиненного до максимально квадратного. Большинство вещей выполнены не в привычных для минималистов черном и белом цветах, а в насыщенной яркой палитре: разные оттенки желтого, синего, зеленого.

В линии аксессуаров можно найти вместительные сумки из кожи необычных геометрических форм, крупные золотые украшения и головные уборы – панамы и меховые шапки, пишет Elle.