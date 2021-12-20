В преддверии наступающих новогодних праздников российский бренд Emil Shabaev анонсировал запуск совершенно нового для себя направления и представил первую коллекцию ювелирных украшений, над которой работала Дарья Шабаева, пишет Vogue.

Главным вдохновением для дизайнера стала сакура, один из главных символов в культуре Японии. Сакура – это история о рассвете жизни, возрождении, начале начал. Именно поэтому цветочная тема занимает центральное место в коллекции.

Все детали действительно продуманы до мелочей. Уникальная разделка обратной стороны подсвечивает бриллианты, а замки с магнитными элементами застегиваются будто сами по себе. Подвески с драгоценными камнями, классические на первый взгляд, скрывают на обратной стороне цветок, отмечает Elle.

Жемчужиной коллекции стало асимметричное кольцо с изумрудом, выполненное из белого золота 18 карат. Главный лейтмотив повторяют и асимметричные серьги, где одна серьга – это пусет с изумрудом, а вторая выполнена в форме цветка. Вереницы усыпанных бриллиантами листьев соединяются в легкие колье-чокеры и браслеты. Также в коллекции представлены изящные кольца, каффы и цепочки.

Все изделия выполнены из золота 18 карат трех цветов: желтого, белого и розового. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте бренда.