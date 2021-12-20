Поклонницы оригинального сериала «Секс в большом городе» точно помнят знаменитую сумку-багет Fendi Кэрри Брэдшоу, которой она лишилась после столкновения с уличным грабителем в третьем сезоне сериала «Секс в большом городе». Об этом пишет Buro 24/7.

Для перезагрузки легендарного проекта уже новые художники по костюмам решили порадовать Кэрри и вернуть ей ее любимицу — но в новом варианте. В третьем эпизоде продолжения сериала, который получил название «И просто так», героиня идет на комедийное шоу с подругами и той самой сумкой.

Fendi «как у Брэдшоу» из сезона осень-зима 1999, действительно, переиздали в реальности ограниченным тиражом. У сумки та же форма и цвет, только на этот раз она покрыта блестками, а золотистая фурнитура добавляет стильную контрастную нотку, отмечает Elle.

Сумка представлена на официальном сайте Fendi. Ее стоимость – 4 300 долларов.