Творческое объединение «Кружок», художник Рома Бантик и Объединенная металлургическая компания создали линейку мерча, принты которой посвящены работе на производстве.

В капсульной коллекции представлены три модели – шарф «Круговорот», футболка «Стальные люди» и толстовка «Точка плавления». Рисунок на шарфе отражает процесс переработки металлолома. Принт на футболке вдохновлён образами металлургов в электросталеплавильном цеху. На худи изображен арт-объект, который Рома Бантик специально отлил из металла. Названия вещей выбраны в рамках онлайн-конкурса на сайте проекта.

«В ОМК я ощущал себя частью исследовательской экспедиции. Чувство мощи и величины. В сравнении с масштабами завода человек совсем маленький, но именно с человеком завод оживает и обретает значимость. Особенности труда таких людей можно найти в работе художника, и наоборот. Эта взаимосвязь прослеживается в принтах коллекции: и художник, и рабочий осваивают стихию металла и делают из него произведение искусства», – отмечает Рома Бантик.

Официальный релиз капсульной коллекции состоялся 17 декабря в рамках открытия поп-ап-магазина в шоуруме ТО «Кружок». В оформлении корнера были использованы работы Ромы Бантика и спецодежда металлургов ОМК. Поп-ап-магазин будет работать до 25 декабря 2021 года включительно, также все вещи можно приобрести онлайн. Подробности – на сайте omkcapsule.ru.

Поп-ап-магазин находится в пространстве Campus на дизайн-заводе «Флакон» по адресу: г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36, стр. 1.