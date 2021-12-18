В преддверии праздничного сезона Дом моды Ulyana Sergeenko представил новую коллекцию вечерних нарядов. В неё вошли мини-платья с деликатными кружевными вставками, миди из крепа и бархата с несколькими вариантами вырезов, корсетные платья из жаккарда с высоким разрезом, бархатные жакеты, кружевные боди, шелковые и жаккардовые корсеты с басками, съемные ажурные баски с воланами, укороченные топы, юбки из жаккарда с крупным рельефным принтом, выполненным золотыми и серебристыми нитями. Изделия из кружева и жаккарда украшает богатый цветочный орнамент в виде бутонов роз и абстрактных композиций.

Основная палитра линейки состоит из черного, белого, ярко-красного цветов. В нее вкраплены пастельные оттенки желтого, розового, голубого и зеленого с серебристыми и золотыми узорами.

Вечерние образы дополняют аксессуары: бархатные и кружевные чокеры, сатиновые перчатки и ботфорты, темные очки с подвеской в виде хрустальной капли, а также вечерние сумки, вручную расшитые бисером. Новая вечерняя линия представлена в ограниченном тираже и доступна для индивидуального заказа в бутиках Ulyana Sergeenko в Москве