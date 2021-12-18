Louis Vuitton представили лукбук новой Pre-Fall коллекции, созданной и снятой Вирджилом Абло незадолго до кончины – это его последняя работа для бренда.

Все образы линии основаны на «идеологии детства» покойного креативщика, которую он развивал на протяжении всей своей работы в LV. «Что делает мужскую одежду? Мальчики делают. Я считаю, что строительные блоки, накладываемые друг на друга в течение нашей жизни, формируют повествование о том, что определяет мужскую одежду, – приводит Orest слова дизайнера. – Моя сегодняшняя работа свидетельствует обо всем, что происходило со мной в прошлом: как я был воспитан, образован и как я развивался».

Как и в своих предыдущих работах для бренда, дизайнер скомбинировал формальную, рабочую и спортивную одежду. Здесь можно найти и костюмы с шортами вместо классических брюк, и спортивные комплекты из кожи и жаккарда, и дутые «бронежилеты» и несколько мужских твидовых юбок монограммами. В рамках работы над коллекцией Абло сотрудничал с миланским татуировщиком Густо Леоном – его иллюстрации стали основой для принтов, вышивок и жаккардового плетения, отмечает Buro 24/7.

Образы завершают большие меховые наушники, а также яркие панамы и бейсболки с вуалью, которые напоминают об экипировке пчеловодов, дорожные сумки и огромные цепи.