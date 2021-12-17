Московский бренд Mardo._, известный своими изделиям из веганской кожи и открытыми платьями, выпустил коллекцию, созданную в коллаборации с певицей Луной. В капсулу вошли футболки и худи с кадрами из клипа на песню «Пташка». Об этом пишет Buro 24/7.

Дизайнер Андрей Мардо переосмыслил видео певицы и создал по его мотивам графические работы, которыми украшены предметы из дропа,К роме того, в коллекции представлены черное боди с вырезом на груди, а также полупрозрачные комбинезоны и рубашки, покрытые принтом в виде разноцветных разводов.

«Работа над любой коллекцией начинается с поиска инспираций и составления мудбордов, но в данном случае, в этом не было необходимости. Луна — и есть главный источник вдохновения, ее уникальный музыкальный и визуальный стиль — точный мэтч с эстетикой Mardo._. Честно говоря, Кристина участвует в процессе создания моих коллекций уже давно, очень много эскизов и вещей я создал, слушая ее песни. Они вдохновляют и дают очень классный творческий лунный вайб», – приводит The Blueprint слова дизайнера.

Сейчас приобрести изделия из коллекции можно на концертах певицы и в официальном интернет-магазине Mardo.