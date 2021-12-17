Футболист, действующий чемпион мира Килиан Мбаппе стал глобальным послом дома Dior. Спортсмен будет представлять мужские коллекции креативного директора Кима Джонса и аромат Sauvage, пишет Buro 24/7.

Таким образом 22-летний француз пополнил список легенд Дома Dior, который уже включает Джонни Деппа и Роберта Паттинсона. «Я рад сообщить, что теперь я официально являюсь частью Maison Dior. Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами нашим грядущими проектами в области мужской моды и аромата Sauvage», – заявил Мбапе в пресс-обращении. Спортсмен признался, что долгое время является поклонником новаторской работы Кима Джонса и Dior Homme.

Как отмечает «Коммерсантъ», нападающий парижского клуба ПСЖ и сборной Франции – один из самых востребованных и известных футболистов на данный момент, который обращает особенное внимание на вещи Dior. Например, он не раз появлялся в смокингах французской марки на ежегодной премии «Золотой мяч». Кроме того, Ким Джонс создал форму для команды Пари Сен-Жермен, игроком которой является Киллиан.