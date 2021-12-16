Lamoda запустили новогоднюю кампанию «Угадай с подарком на Lamoda». Таким образом команда платформы хочет помочь покупателям найти нужное в разнообразном ассортименте площадки.

Среди категорий товаров, на которые распространяется кампания, – женский, мужской и детский ассортимент одежды, а также вкладки «Красота», «Дом» и Premium.

Как пишет Cosmopolitan, последняя категория уже давно стала любимым местом пользователей для выбора подарков и поиска вдохновения. В прошлом году в рамках этой категории был запущен проект «Вещи говорят» с популярными модными и лайфстайл инфлюенсерами, которые рассказали, какие вещи они любят носить и какие марки предпочитают. В этом году компания решила пойти дальше и узнать у модников Москвы, в чем они планирует встречать 2022 год, что будут дарить своим друзьям и что хотят получить в подарок для себя.

Кроме того, в рамках новогодней кампании Lamoda выпустили видео с известными инфлюенсерами и стилистами, среди которых – Влад Лисовец, Марианна Елисеева, Гоша Карцев, Полина Подплетенная, Алексей Сухарев и Александра Жаркова. В роликах герои рассказали, в каких нарядах они планируют встречать новый год и какие подарки бы они хотели получить, отмечает The Blueprint.

Посмотреть видео можно здесь.