Гурам Гвасалия был официально объявлен креативным директором Vetements.

«В последние годы предпринимались многочисленные попытки отобрать у Vetements то, что всегда принадлежало бренду. Чтобы защитить нашу тяжелую работу, коды и ДНК, я знал, что мне нужно сделать все, чтобы вернуть свои первоначальные права», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера.

Гурам – родной брат Демны Гвасалии, в 2014 году запустивший с ним Vetements и занимавший в компании позицию генерального директора. В обращении к аудитории марки он сообщил, что два последних года работал над навыками дизайнера одежды – в том числе над конструированием и теоретическими аспектами.

Как пишет Harper’s Bazaar, раньше Гурам занимал пост генерального директора бренда. Бренд остался без дизайнера еще 2 года назад, когда его покинул брат Гурама, Демна, чтобы сосредоточиться на своей работе в Balenciaga. Все это время новые коллекции готовила внутренняя команда дизайнеров, у которой официально не было руководителя. При этом, как выяснилось, первой коллекцией, выпущенной под руководством Гурама Гвасалии, оказалась показанная в конце ноября осенне-зимняя. При этом Гурам уже значился дизайнером бренда на показе-трибьюте Альберу Эльбазу, который состоялся на последней Неделе моды в Париже.

Благодаря новой должности Гурам Гвасалия объединит как творческую, так и деловую сторону Vetements. «Vetements с самого начала строятся на творчестве. И я хочу убедиться, что все молодые люди осознают — вам не нужно иметь богатых родителей, вам не нужен инвестор, вам не нужно продавать душу большим злым корпорациям. Вы можете справиться самостоятельно. Вы можете изменить жизнь с помощью собственного творчества и энтузиазма», — цитирует InStyle дизайнера.