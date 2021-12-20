Модный дом Dior показал свою Pre-Fall коллекцию. При работе над ней креативный директор бренда Мария Грация Кьюри вновь вдохновлялась архивами модного Дома и женщинами, с которыми работал Кристиан Диор.

В частности, дизайнер придумывала образы под впечатлением от новой книги Жюстины Пикарди о сестре Диора. Участница сопротивления, во время Второй мировой войны Катрин Диор попала в концентрационный лагерь – вернуться к жизни после пережитого ужаса ей помогло садоводство. Отсюда в коллекции несколько платьев на основе садовых фартуков. Плюс отец Катрин и Кристиана владел компанией по производству удобрений – Кьюри удалось найти в архивах геральдическую эмблему, которую семья Диор использовала для садовых джутовых сумок. Похожие модели с надписью «L’union fait la force» (переводится как «сила в единстве») были переизданы, пишет Buro 24/7.

«В некотором смысле мода – это униформа. Идея о том, что вы набираетесь силы, принадлежа к группе, но при этом оставаясь личностью, была ключевой для Катрин», – приводит Harper’s Bazaar KZ слова Кьюри.

Еще одним ориентиром для дизайнера стала Митца Брикар – не просто близкая подруга Кристиана Диора, но и его советчица при создании эскизов. Гардероб Брикар состоял из вещей в леопардовой расцветке, которые и повторила Кьюри.

Кроме того, в новую коллекцию Dior вошли гольфы, белые рубашки с коротким и длинным рукавом, ассиметричные юбки, жакеты, пальто, дутые куртки и жилеты, вещи в клетку, отсылающие к школьной форме, спортивные образы, юбки в пол, кюлоты, шорты, косынки и панамы. В цветовой палитре коллекции много желтого, бежевого, черного и серого, отмечает Собака.ру.