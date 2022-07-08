Бренд аксессуаров Radical Chic и Российская государственная библиотека (РГБ) – крупнейшая публичная библиотека мира с фондом в более чем в 200 млн документов – объединили усилия для создания совместной коллекции.

В капсулу вошли шелковые каре, футболки, лонгсливы и шоперы. Дизайнеры Radical Chic использовали работы XVII–XIX века Этьен Денисcа, Марии Сибиллы Мериан, Иоганна Симона фон Кернера и Константина Фрейхерра фон Эттингсхаузена из архивов фонда библиотеки.

«Библиотека – точка опоры для множества ситуаций в нашей жизни, бесконечный ресурс знаний, сопровождающий человечество на протяжении многих веков. Мы хотели передать любовь к книгам с помощью одежды и аксессуаров, прикоснуться к великому миру книжной иллюстрации, превратив его в ткани», – прокомментировала Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic.

«Наша цель рассказать, что книги могут и должны стать основой развития креативных индустрий в стране, для этого мы планируем в ближайшее время создавать специальную Библиотеку креативных индустрий, для которой ее кураторы отберут лучшие идеи», – добавил Вадим Дуда, генеральный директор РГБ. Платки и одежду из коллаборации можно купить в магазине РГБ, во всех розничных бутиках Radical Chic, а также в онлайн-магазине бренда.