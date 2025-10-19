Российская национальная премия в области моды и индустрии красоты DRESS CODE AWARD — одно из самых значимых событий, которое объединяет экспертов и лидеров рынков с целью популяризации их достижений.

С момента своего основания премия стала символом признания таланта и инноваций. Среди лауреатов разных лет — ведущие российские компании и легендарные мировые бренды. Получить награду DRESS CODE AWARD — значит закрепить свой статус на федеральном уровне и войти в число тех, кто определяет развитие моды и индустрии красоты в стране.

В 2025 году премия проходит в новом формате — два дня, два события, одна цель:

создать пространство возможностей и диалога для всей профессиональной аудитории.

19 октября стартует первый день — форум «Российская мода: онлайн и офлайн ритейл 2025»

в пространстве «Точка кипения – ПромТехДизайн», Садовая ул., 54.

С 12:00 до 18:00

* Экспо-зона лауреатов и партнёров премии (возможность лично познакомиться с брендами, протестировать и приобрести продукцию).

* Деловая программа: выступления целого ряда ведущих экспертов в области онлайн и офлайн ритейла продукции отечественных брендов (в том числе представителей платформы LAMODA, а также крупнейших универмагов обеих столиц)!

* Пространство нетворкинга: встречи с представителями СМИ, байерами, экспертами.

* В финале мероприятия гостей ждет легкий фуршет и игристое.

Форум открыт для широкой аудитории! Это шанс прикоснуться к миру высокой моды и красоты, вдохновиться уникальной атмосферой одного из главных Fashion-событий года и завести ценные знакомства. Вас ждёт пространство ярких впечатлений, новых возможностей и открытий.

День второй — 20 октября

Торжественная церемония награждения в ресторане «Палкинъ»

* Сбор гостей и welcome-зона.

* Церемония награждения и гала-ужин.

* Концертная программа с участием ведущих артистов Северной столицы.

Сегодня DRESS CODE AWARD — это пространство, где звучат новые имена, закрепляется статус лучших в своей нише и формируется сообщество людей, задающих стиль, красоту и культуру бизнеса в России.