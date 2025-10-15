Бренд женской одежды ALEXANDER BOGDANOV открыл 30-й фирменный магазин в России. Марка основана в Омске и на протяжении 37 лет создает женскую дизайнерскую одежду. ALEXANDER BOGDANOV — это прикосновение к смыслу, где образы повествуют свою уникальную историю, воспевающую красоту российских женщин. Декларация стиля и индивидуальности, которые звучат по-разному прекрасно на каждой.

В основу коллекции ALEXANDER BOGDANOV заложены истинные ценности бренда, где мода и искусство сливаются воедино. Авторские художественные принты, которые создаются в собственной экспериментальной студии, материалы и фактуры: все продумывается, как система. Каждый силуэт несет в себе идею «вне времени», воплощает стиль интеллектуальной женственности, элегантности и романтичности. ДНК бренда — пастельная цветовая палитра и уникальная эстетика.

Над созданием моделей ALEXANDER BOGDANOV работает группа российских дизайнеров и более 150 000 изделий ежегодно выпускаются на собственной фабрике в России. Несколько месяцев дизайнеры изучают тему, происходит погружение в её эстетику и создаются модели, воплощенные в совершенстве линий и деталей. Рождаются уникальные принты, где один и тот же мотив может пройти через десятки композиций, прежде чем «зазвучит». Это путешествие в мир идей, вдохновленных эпохой, местом и настроением.

«Цвет не «подойдёт», а отзовётся, ткань не просто «ложится», она ведёт диалог с телом. Все лекала созданы не в теории, а на реальных женщинах, каждый миллиметр выверен на живых фигурах, а не на манекенах. Прежде чем запустить вещь в производство, мы много раз примеряем, корректируем, уточняем. Мы осуществляем контроль на каждом этапе, чтобы модель во всех деталях соответствовала нашим высоким стандартам» — рассказывает основатель и арт-директор бренда Александр Богданов, лично курирующий разработку всех моделей, художественное направление и визуальную коммуникацию бренда ALEXANDER BOGDANOV.

Именно поэтому в коллекциях нет случайных решений: каждая вещь есть логика, чувство и форма в одном высказывании. Ткань говорит о красоте самой жизни. Приглашаем вас в мир ALEXANDER BOGDANOV. Будьте искусством!

Бренд ALEXANDER BOGDANOV основан в 1988 году в городе Омске и уже 37 лет создает и производит дизайнерскую женскую одежду. Под вывеской ALEXANDER BOGDANOV работают более 200 магазинов (собственные и партнерские) в 150 городах России. Александр Богданов — основатель и арт-директор бренда лично курирует разработку коллекций, художественное направление и визуальную коммуникацию. Имеет высшее художественное образование, и с 1990 по 1997 год регулярно экспонировался с персональными работами, которые были представлены на выставках и в арт-проектах, часть из которых сопровождалась продажами в частные коллекции, включая зарубежные. Бренд ALEXANDER BOGDANOV одержал победу в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» в категории «Дизайн одежды» в 2024 году.