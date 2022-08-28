Российский бренд женской одежды и аксессуаров LIMÉ планирует расширить ассортимент за счет новых линий нижнего белья и обуви. Об этом рассказала директор по маркетингу Ульяна Ничвеева в рамках конференции Yandex Fashion Day’22.

По ее словам, пилотная коллекция линии нижнего белья выйдет уже в конце октября этого года. Запуск обувного направления запланирован на первый квартал 2023 года.

Бренд LIMÉ запущен в 2008 году, основой его ассортимента являются линия базовой одежды Basic и линия Studio, предлагающая трендовые модели из более дорогого сырья и с более сложными конструкциями. Также в ассортимент входят сумки и аксессуары: головные уборы, платки и шарфы, солнцезащитные очки, бижутерия и другие.

Помимо ассортиментного расширения, компания LIMÉ планирует выход на новые международные рынки. Так, 20 августа открылся первый магазин бренда в Казахстане, и на ближайшие 1,5 года запланирован запуск еще 7 точек в регионе.